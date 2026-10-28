Se sometió a la justicia ‘Flecha’, segundo cabecilla de la disidencia de las Farc en el Catatumbo

Se sometió a la justicia alias ‘Flecha’, segundo cabecilla de la disidencia de las Farc en el Catatumbo. / Foto: Ejército.

Norte de Santander.

Edison Durán Ayala, conocido con los alias de ‘Eduardo’ o ‘Flecha’, señalado como segundo cabecilla de la disidencia de las Farc con presencia en el Catatumbo, se sometió a la justicia en medio de operaciones adelantadas por tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Sijín de la Policía.

De acuerdo con las autoridades, el hombre tendría más de 15 años de trayectoria en esta organización armadas ilegal.

Durante ese tiempo habría ocupado diferentes posiciones, entre ellas cabecilla de finanzas y de comisión armada, hasta llegar a ser señalado como segundo al mando de la Subestructura Dairo Catatumbo.

Según las autoridades, alias ‘Flecha’ sería hombre de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’ y estaría bajo la línea de mando de alias ‘Darwin Piquiña’, señalado como principal cabecilla de esta subestructura.

Desde esa posición, presuntamente habría coordinado acciones armadas y confrontaciones contra el ELN en el norte del municipio de Tibú, Norte de Santander.

Entre los hechos que le atribuyen las autoridades está el lanzamiento de un artefacto explosivo contra tropas del Ejército Nacional, ocurrido el 30 de noviembre de 2025 en zona rural de Tibú.

Además, estaría relacionado con los desplazamientos forzados masivos registrados en abril de 2026, que afectaron a por lo menos 1.000 personas en sectores rurales de este municipio, entre ellos Campo Dos, el corregimiento de Pacelli y la zona comprendida entre los kilómetros 16 y 19, en medio de los enfrentamientos armados.

La información militar también señala que, en junio de 2026, alias ‘Flecha’ habría ordenado el movimiento de integrantes de esta estructura hacia el corregimiento de Filo el Gringo, con el propósito de mantener las confrontaciones armadas en la región.