Alcalde de Cúcuta pidió apoyo en inteligencia tras crimen de Miguel Castellanos y nuevo atentado

La ciudad de Cúcuta se encuentra en una grave situación de seguridad debido a los últimos hechos violentos que afectan la tranquilidad de sus habitantes: el asesinado del exsecretario de Gobierno, Miguel Castellanos, y el atentado con explosivos en inmediaciones del puente internacional Francisco de Paula Santander.

Respecto a estos sucesos y a las acciones que han tomado las autoridades para hacerles frente, habló en 6AM W de Caracol Radio el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, quien describió la vulnerabilidad que vive la zona de frontera y pidió apoyo al Gobierno nacional.

¿Qué se sabe del asesinato de Miguel Castellanos?

El alcalde Jorge Acevedo de Cúcuta lamentó la muerte de Miguel Castellanos, quien había sido secretario de Gobierno durante su administración, y señaló que se adelantan ya las investigaciones de la mano del CTI de la Fiscalía.

“Lamentamos profundamente el asesinato de Miguel Castellanos (...) un mensaje de solidaridad para con su familia. Los hechos son materia de investigación. Ahorita estábamos reunidos con CTI, con Fiscalía, y la verdad, yo confío en que con los equipos de inteligencia y con todo lo que tienen organizado, ellos van a ver resultados muy pronto”, señaló.

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