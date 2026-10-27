Hallazgo de presunto detrimento de $20.000 millones en Secretaría de Seguridad de Bogotá

Un informe de actuación especial de fiscalización realizado en el periodo de 2021 a 2025 a la Secretaría Distrital de Seguridad, por parte de la Contraloría de Bogotá, reveló 15 hallazgos administrativos, entre ellos un presunto detrimento patrimonial que asciende a $20.063 millones.

La intervención encontró deficiencias en ejecución de obras, pagos por conceptos no previstos, sobrecostos, prolongación de contratos de interventores y fallas en el control del combustible destinado a los vehículos institucionales.

Entre los principales hallazgos se encontraron rezagos en proyectos de infraestructura para la justicia y la seguridad en la URI de Suba, el Centro de Reclusión Especial de Puente Aranda, la Cárcel Distrital II y la adquisición de un predio para la ampliación de equipamientos de justicia.

En la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de Suba, se realizaron observaciones con incidencia fiscal por $2.400 millones, mientras que en el Centro Especial de Reclusión, CER, de Puente Aranda, los hallazgos llegan a los $6.041 millones, por no previstos durante la ejecución de las obras.

Desde el Concejo de Bogotá, el cabildante Julián Uscátegui, quien lideró el control político que terminó en la realización de la auditoría, pide mayor planeación y ejecución en estas obras que buscan fortalecer la infraestructura de justicia en Bogotá.

“Los recursos destinados a la seguridad de los bogotanos deben manejarse con absoluta transparencia. La ciudad necesita explicaciones claras sobre estos hallazgos, porque cada peso público debe estar debidamente justificado y cumplir su propósito. No podemos permitir que las deficiencias en la contratación y el control terminen afectando la capacidad institucional para enfrentar la inseguridad”, señaló el concejal Julián Uscátegui.

La auditoría también encontró deficiencias en el seguimiento al contrato interadministrativo suscrito con RENOBO para la adquisición de un predio destinado a equipamientos de justicia. Según la Contraloría, la Secretaría no suministró oportunamente información suficiente y detallada sobre retiros fiduciarios por $2.034 millones.

Además, al 30 de septiembre de 2026, no se había concretado la adquisición, escrituración y entrega del predio, pese a que el valor del contrato había aumentado de $21.337 millones a $28.914 millones.

Por otra parte, el ente de control identificó observaciones con incidencia fiscal por $8.737 millones en contratos de suministro de combustible, relacionadas con consumos que no pudieron justificarse debidamente.