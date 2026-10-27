Habrá restricción de parrillero moto en Bogotá por Halloween: conozca cómo será la medida
La medida se toma para salvaguardar la seguridad vial en la capital.
La Secretaria de Movilidad anunció la restricción del parrillero en moto en la ciudad a partir del jueves 29 de octubre al martes 3 de noviembre, entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana; además, restricción de movilidad de motos en 19 corredores viales en las mismas fechas de 8 de la noche a 4 de la mañana.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...