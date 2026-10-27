Habrá restricción de parrillero moto en Bogotá por Halloween: conozca cómo será la medida 

Integrantes del gremio de moteros realizaron un plantón frente al centro de convenciones Ágora, en protesta por las restricciones impuestas por la Alcaldía de Bogotá con motivo de la celebración de Halloween. (Colprensa - Catalina Olaya)

La Secretaria de Movilidad anunció la restricción del parrillero en moto en la ciudad a partir del jueves 29 de octubre al martes 3 de noviembre, entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana; además, restricción de movilidad de motos en 19 corredores viales en las mismas fechas de 8 de la noche a 4 de la mañana.