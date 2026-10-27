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27 oct 2026 Actualizado 16:26

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Salud y bienestar

Roberto Solano deja la intervención de Nueva EPS: heredó arrestos y multas por $4.200 millones

Solano Navarra presentó su carta de renuncia como agente interventor de Nueva EPS y dejará el cargo el próximo 13 de noviembre, una vez termine su

Foto Nueva EPS

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Roberto Solano presentó su carta de renuncia como agente interventor de Nueva EPS y dejará el cargo el próximo 13 de noviembre, en medio de las presiones que ha enfrentado por las responsabilidades que implica dirigir la entidad.

Durante los 62 días que estuvo al frente de la intervención, Solano heredó una situación marcada por las acciones judiciales de los ciudadanos, que acumulan seis años de arresto y multas por 4.200 millones de pesos, relacionadas con las dificultades que enfrentan los usuarios de la EPS.

Esta situación habría deteriorado su estado de salud y motivado la presentación de su carta de renuncia en medio de una incapacidad médica que se cumple solo hasta noviembre.

Interventora encargada

En su reemplazo y mientras la superintendencia acepta la renunica, como interventora suplente, fue designada Mariam Liliana Carrillo Peña, médica y cirujana, especialista en Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud, con más de 25 años de experiencia en el sector salud.

Carrillo Peña está vinculada a Nueva EPS desde mayo de 2008 y según fuentes consultadas, ella fue designada por norma, ya que este encargo solo lo puede asumir otra persona que haga parte de entidad.

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Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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