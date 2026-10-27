Familia denuncia demoras en traslado urgente de paciente con falla multiorgánica

Ximena Mazo espera que la Nueva EPS le autorice el traslado de su esposo a una clínica de mayor comoplejidad.

Puerto Boyacá

Una denuncia por presuntas barreras en la atención médica hizo pública Ximena Mazo, quien solicita el traslado urgente de su esposo, Juan Carlos Gamboa Piragua, a una institución hospitalaria de cuarto nivel, ante el deterioro de su estado de salud.

Según relató, su esposo ingresó inicialmente al hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá por un dolor abdominal. Posteriormente, le detectaron una masa en el páncreas y fue remitido a una clínica en Girardot para un procedimiento diagnóstico denominado CPRE, que, según la entrevistada, no se realiza en esa institución.

“Cuando llegamos y hablo con la doctora, me dice que allí no hacen ese examen. Mientras tanto, mi esposo necesitaba una derivación para drenar los líquidos porque tenía las bilirrubinas casi en 18. Era una condición supremamente delicada y seguimos esperando que autorizaran el procedimiento”, afirmó Mazo.

La mujer aseguró que acudió a una acción de tutela, que habría fallado a favor de su familia y ordenado atender al paciente en un plazo de 48 horas. Sin embargo, sostiene que el examen no se realizó dentro del tiempo esperado y que el estado de salud de su esposo continuó deteriorándose.

De acuerdo con su testimonio, el paciente presentó una infección asociada al drenaje y actualmente tendría comprometidos varios órganos. Por ello, afirma que ya no se trata únicamente de autorizar el examen, sino de garantizar una atención integral con especialistas.

“Hoy mi esposo tiene comprometidos los riñones y el hígado, y la masa pancreática continúa obstruyendo. Necesita un cirujano hepatobiliar y una atención integral. Yo responsabilizo a la clínica y a la Nueva EPS por las demoras que hemos enfrentado”, manifestó.

Exigen que el traslado se concrete

Mazo también relató que, ante la falta de respuestas que considera oportunas, familiares, vecinos y trabajadores del sector salud acompañaron una manifestación pública en Puerto Boyacá para exigir una solución. Según indicó, en una reunión se comprometieron a gestionar el traslado; sin embargo, al momento de la entrevista, la solicitud todavía no aparecía registrada en la plataforma.

“Mi esposo está en un estado crítico y necesita ser trasladado. No es que nos estén haciendo un favor: la salud es un derecho. No podemos seguir esperando mientras su condición se deteriora”, expresó.

La familia pide a la Nueva EPS y a las entidades involucradas que concreten de manera urgente el traslado a un centro especializado. Las afirmaciones sobre las demoras, la atención recibida y las responsabilidades señaladas corresponden al testimonio de la entrevistada; en la información suministrada no se incluye una respuesta oficial de las instituciones mencionadas.