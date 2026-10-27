Las 5 vías con más fotomultas en Bogotá: piden cambiar límites

Bogotá cuenta con 91 cámaras de fotodetección en los principales corredores viales de la ciudad, que buscan ayudar a reducir el índice de accidentalidad y regular el límite de velocidad que actualmente es de 50 kilómetros por hora.

Desde el Concejo de Bogotá, su presidente, Humerto Amín, asegura que el uso de estos dispositivos representa una vulneración para los conductores y una caja de recaudo para las autoridades distritales, por lo que pide que los límites de velocidad sean examinados en los cambios que planea el Gobierno Nacional en el nuevo Código Nacional de Tránsito.

“Como presidente del Concejo de Bogotá, solicito al presidente Abelardo De La Espriella que revise a profundidad este tema que agobia a miles de bogotanos y por el que llevo luchando más de cuatro años. No podemos seguir teniendo este cobro injusto para la ciudadanía”, manifestó Humberto Amín.

En los primeros siete meses de 2026, cinco de los principales corredores viales de Bogotá acumularon 128.191 comparendos por exceso de velocidad, un promedio de más de 600 diarios.

Top cinco de las vías con más fotocomparendos por exceder los límites de velocidad en Bogotá

La avenida NQS ocupa el primer lugar con 42.839 comparendos, equivalentes a un promedio de más de 200 sanciones diarias entre enero y julio. En segundo lugar aparece la avenida Boyacá, con 37.513 comparendos. El tercer puesto corresponde a la calle 80, con 20.219 comparendos, seguida de la Autopista Norte, con 20.049. El quinto lugar lo ocupa la avenida de las Américas, donde se registraron 7.571 comparendos durante el mismo periodo.

La meta de la administración distrital es tener un total de 204 cámaras de este tipo en toda la ciudad; recientemente se activó la fase sancionatoria en 18 puntos de la Avenida NQS, Avenida Las Américas y Avenida el Dorado.