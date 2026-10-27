Las 5 vías con más fotomultas en Bogotá: piden cambiar límites
Desde el Concejo de Bogotá piden al Gobierno Nacional modificar límites de velocidad en vías de Bogotá.
Bogotá cuenta con 91 cámaras de fotodetección en los principales corredores viales de la ciudad, que buscan ayudar a reducir el índice de accidentalidad y regular el límite de velocidad que actualmente es de 50 kilómetros por hora.
Desde el Concejo de Bogotá, su presidente, Humerto Amín, asegura que el uso de estos dispositivos representa una vulneración para los conductores y una caja de recaudo para las autoridades distritales, por lo que pide que los límites de velocidad sean examinados en los cambios que planea el Gobierno Nacional en el nuevo Código Nacional de Tránsito.
“Como presidente del Concejo de Bogotá, solicito al presidente Abelardo De La Espriella que revise a profundidad este tema que agobia a miles de bogotanos y por el que llevo luchando más de cuatro años. No podemos seguir teniendo este cobro injusto para la ciudadanía”, manifestó Humberto Amín.
En los primeros siete meses de 2026, cinco de los principales corredores viales de Bogotá acumularon 128.191 comparendos por exceso de velocidad, un promedio de más de 600 diarios.