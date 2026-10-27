Flávio Bolsonaro habría salido de Brasil rumbo a Estados Unidos tras perder la segunda vuelta

Flávio Bolsonaro, excandidato presidencial e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, habría salido de Brasil con destino a Estados Unidos pese a tener prohibido abandonar el país, según informó este martes el diario argentino La Nación, que citó a una fuente cercana a la familia Bolsonaro.

El medio indicó que el destino final sería Florida, una versión que también fue publicada por el portal brasileño Metrópoles.

Hasta ahora, no existe confirmación oficial sobre la ruta que habría utilizado el senador. Fuentes policiales señalaron que no aparece un registro formal de su salida de Brasil, mientras que el Gobierno argentino aseguró que tampoco tiene constancia de su ingreso a ese país.

Versiones apuntan a una posible salida por Argentina

Las dudas sobre el paradero de Bolsonaro comenzaron después de que O Globo informara que una caravana salió el lunes en la noche de su residencia en Brasilia. El diario señaló que aliados y abogados intentaron comunicarse con él sin éxito.

Por su parte, Folha de S. Paulo reportó que personas del círculo cercano del senador habrían sido informadas de que salió hacia Argentina con la intención de viajar posteriormente a Estados Unidos.

Infobae también había publicado la versión de una posible salida terrestre hacia territorio argentino durante la madrugada.

El avión privado

En medio de estas versiones, un avión privado Gulfstream G400, perteneciente a la empresa argentina Baires Fly, aterrizó durante la noche en Puerto Iguazú procedente de Buenos Aires.

Según La Nación, la aeronave tenía previsto despegar hacia el aeropuerto de Opa-locka, en Miami, con cuatro pasajeros, pero el vuelo no se realizó porque faltaba uno de ellos.

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina aseguró posteriormente que no registró el ingreso de Flávio Bolsonaro al país y señaló que los controles realizados al avión y a su tripulación no encontraron irregularidades ni un plan de vuelo que incluyera a integrantes de la familia Bolsonaro.

El medio local Misiones Online informó que la aeronave permaneció en Puerto Iguazú después de que las autoridades aeronáuticas argentinas le negaran inicialmente el permiso de despegue por requisitos administrativos.

¿Por qué Flávio Bolsonaro tenía prohibido salir de Brasil?

La medida contra el senador fue ordenada por el magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, horas después de la derrota de Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial.

La Justicia le ordenó entregar sus pasaportes y le prohibió abandonar Brasil dentro de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas mediante plataformas de apuestas y sistemas de pago.

El propio Bolsonaro había asegurado públicamente que cumpliría la decisión.

“Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración”, dijo en un video publicado a través de sus redes sociales.

Cabe recalcar que el magistrado del Supremo, Flávio Dino, ordenó abrir una investigación sobre una eventual financiación extranjera y posible manipulación de algoritmos durante la campaña presidencial de Bolsonaro.

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