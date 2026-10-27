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27 oct 2026 Actualizado 19:26

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Barranquilla

Industrias del Caribe tendrán restricciones de hasta el 35% por racionamiento de gas

La contingencia reducirá temporalmente la disponibilidad del combustible.

SPEC LNG

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El daño operativo en la planta de regasificación de SPEC LNG, en Cartagena, obligó a Colombia a entrar en un racionamiento programado de gas natural desde este martes 27 de octubre.

La contingencia reducirá temporalmente la disponibilidad del combustible y tendrá repercusiones en el suministro destinado a los usuarios industriales.

Ramón Dávila, gerente de Gases del Caribe, confirmó que la compañía recibió la notificación durante la noche del lunes y que la restricción para sus clientes industriales oscilará entre el 30 % y el 35 %.

Dávila explicó que la restricción se distribuye proporcionalmente según los consumos de cada industria.

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Dávila también cuestionó la dependencia de Colombia del gas importado y atribuyó parte de la situación a la falta de nuevos desarrollos para explorar reservas nacionales como consecuencia de las políticas del Gobierno anterior.

Como alternativas, destacó la nueva regasificadora de Ecopetrol en Cartagena, prevista para febrero, el proyecto del puerto de Palermo y el potencial del campo Sirius, frente a Santa Marta, para recuperar la autosuficiencia.

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