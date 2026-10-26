El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Sale el embajador de Colombia en Marruecos, Carlos Arturo Forero

Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W Caracol Radio, reveló que el embajador de carrera Carlos Arturo Forero, quien llevaba desempeñando una destacada labor diplomática en Rabat desde agosto de 2025, fue notificado de su salida de manera imprevista.

Forero se enteró de su situación de manera informal durante una visita a la Cancillería. Al acercarse a dialogar con fuentes y personal del Ministerio de Exteriores, el diplomático recibió la noticia de que ya venía su reemplazo, un hecho del cual no tenía conocimiento previo alguno.

Forero Sierra se ha desempeñado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en la Oficina de Traducciones, Asuntos Consulares, Asuntos Multilaterales, Coordinación de Apostilla y Legalizaciones, Derechos Humanos y Coordinación de Asia Pacífico,

Además, ocupo varios cargos en las Misiones de Colombia en el exterior, como Argelia, Belice, Nueva Zelanda, Australia, y en los consulados en Toronto y Puerto Rico.

Escuche la noticia en 6AM W de Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 01:00 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche EN VIVO Caracol Radio: