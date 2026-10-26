Sale el embajador de Colombia en Marruecos, Carlos Arturo Forero
Carlos Arturo Forero Sierra lleva más de 30 años de servicio en la Carrera Diplomática y Consular de Colombia, desde el 1991
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Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W Caracol Radio, reveló que el embajador de carrera Carlos Arturo Forero, quien llevaba desempeñando una destacada labor diplomática en Rabat desde agosto de 2025, fue notificado de su salida de manera imprevista.
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Forero se enteró de su situación de manera informal durante una visita a la Cancillería. Al acercarse a dialogar con fuentes y personal del Ministerio de Exteriores, el diplomático recibió la noticia de que ya venía su reemplazo, un hecho del cual no tenía conocimiento previo alguno.
Forero Sierra se ha desempeñado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en la Oficina de Traducciones, Asuntos Consulares, Asuntos Multilaterales, Coordinación de Apostilla y Legalizaciones, Derechos Humanos y Coordinación de Asia Pacífico,
Además, ocupo varios cargos en las Misiones de Colombia en el exterior, como Argelia, Belice, Nueva Zelanda, Australia, y en los consulados en Toronto y Puerto Rico.
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