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Sec. general de la Cancillería se certificó a sí misma experiencia en empresa que no existía en 2021

El Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra en el centro de la polémica tras la revelación de presuntas irregularidades en los soportes de experiencia presentados por la secretaria general de la entidad, Gina González Grau, para asumir su cargo.

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Las inconsistencias en la experiencia

Caracol Radio conoció documentos oficiales que revelan que la empresa usada por Gina González Grau para acreditar su experiencia en el Ministerio de Exteriores fue registrada en 2023 y no en 2021.

Para acreditar el tiempo de experiencia necesario para ocupar el cargo de secretaria general, González Grau se expidió una autocertificación en la que constaba que se desempeñó como directora general de su propia empresa.

Dicha certificación abarcaba un periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2021 y el 9 de agosto de 2026, sumando un total de poco más de cinco años y algunos meses de experiencia laboral. No obstante, las fechas consignadas en el documento presentan una grave inconsistencia. La firma en cuestión, denominada “Gina González Grau Consultores”, no existía en el año 2021.

Según el certificado de existencia y representación legal emitido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, la empresa de la funcionaria fue registrada formalmente en el año 2023.

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