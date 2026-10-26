Desconcierto en Perú: Colombia cambia embajadora que ya había recibido beneplácito

La diplomacia peruana es una de las más respetadas del continente. La inestabilidad política del vecino país no ha afectado ese reconocimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, que suele compararse en profesionalismo con el de Brasil.

Esta introducción para contarles que una decisión del gobierno colombiano tiene sumido en el desconcierto a Torre Tagle, como se llama popularmente la cancillería peruana por el palacio donde funciona.

Colombia solicitó beneplácito para nombrar como embajadora en ese país a doña Thania Vega, la exsenadora del Centro Democrático y esposa del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega.

El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori otorgó el plácet, como se llama el visto bueno del país, y solo esperaban que la embajadora Vega llegara a Lima a presentar sus credenciales y a ocupar la imponente casa de San Isidro que alberga la residencia de Colombia.

Sin embargo, en las últimas horas sucedió algo que no tiene antecedentes en Perú. Colombia anunció que doña Thania ya no será embajadora.

Su nombre fue súbitamente reemplazado por el de su esposo, el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, quien acaba de ganar un juicio civil en Miami. Un gran jurado determinó que no es civilmente responsable por las torturas, desaparición y asesinato del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, quien salió vivo del Palacio de Justicia tomado por la guerrilla del M-19, pero cuyo cuerpo fue encontrado en las ruinas de la edificación.

La primicia de este relevo diplomático, de esposa por esposo, fue revelada en las últimas horas por la periodista Clara Elvira Ospina.

Clara Elvira es colombiana, pero ha desarrollado los más recientes años de su carrera en Perú, donde ha dirigido las noticias de América TV y ahora está al frente de Epicentro, un proyecto periodístico digital de amplio reconocimiento.

“La embajadora Tania de Plazas Vega estaba nombrada, había recibido el beneplácito y luego decidieron revocar ese nombramiento y le dijeron a la Cancillería que estaban cambiándolo por alguien que era un ‘héroe de la patria’ y que por eso querían que estuviera allá. La Cancillería está tramitando; entiendo que está aprobado. No creo que se negara un beneplácito a Colombia en el gobierno de Keiko Fujimori”, contó la periodista.

Las relaciones entre Perú y Colombia estuvieron suspendidas por mucho tiempo durante el gobierno de Gustavo Petro, a raíz de la destitución y detención del presidente Pedro Castillo.

“Sí están muy impresionados por ese cambio, por un elemento adicional que ustedes conocen, y es que el señor Plaza Vega tiene 82 años y no ha tenido trayectoria diplomática, entonces, también en un momento de restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Perú, les llama mucho la atención que sea una persona con ese perfil quien llegue a hacer el trabajo de reconstruir, después de más de cuatro años, las relaciones rotas”, comentó.

Este nombramiento, pese a lo accidentado, es un paso hacia la normalización.

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