Proyecto de ley de sometimiento del Gobierno: esto comentó Alejandro Ramelli presidente de la JEP

En medio del panorama político que vive el país tras la aprobación en primer debate del polémico proyecto de ley de sometimiento del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli hizo observaciones sobre dicho proyecto.

El magistrado afirmó que los beneficios otorgados en el proyecto ya están en la justicia transicional. Entre ellos mencionó las colonias agrícolas, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y las acciones restaurativas a cambio de descuentos en las penas:

“No me quise aguantar las ganas de decirlo (…) Me causó mucha curiosidad porque ya me puse a leer el proyecto de sometimiento y dije: ‘Ve, y entonces, ¿pero si van a hacer lo que nosotros estábamos haciendo en la JEP?’ Claro, no es toda la pena, es una parte, pero hay un descuento. Hay un descuento por dar información a desaparecidos, porque usted haga acciones restaurativas”, comentó Alejandro Ramelli.

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Aprobación en primer debate

Las Comisiones Primeras del Congreso aprobaron el proyecto de ley de sometimiento en primer debate. La iniciativa establece el marco para el sometimiento de bandas y grupos armados organizados, sin negociación política.

El proyecto plantea reducciones de hasta el 50% de la pena general y de hasta el 30% para líderes de los grupos armados que entreguen información y se sometan. Durante la discusión del articulado se confirmó la salida del ministro del Interior, Rodrigo Lara.

Tras su retiro del recinto, Alejandro Ordóñez asumió la cartera política. Los congresistas votaron la mayoría de los artículos restantes en bloque y dejaron sus proposiciones como constancias.

El proyecto pasa a debate en las plenarias de Senado y Cámara.