Niños y niñas participaron en siembra de 100 mangles en Tierrabomba

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), con la participación de niños y niñas de las escuelas de formación deportiva de Bocachica y Tierrabomba, llevó a cabo una siembra de mangles en esa zona insular del Distrito.

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De acuerdo con el director del IDER, Andrés Porras, con esta iniciativa el Distrito busca contribuir con el cuidado de los ecosistemas costeros y retribuir a la naturaleza parte de todo lo que nos brinda.

Los manglares protegen la costa, sirven de hogar a numerosas especies y son clave para la vida de las comunidades insulares de Cartagena.

Esta jornada marca un hito para el deporte cartagenero: es la primera siembra de mangles en la historia liderada desde el IDER. Es una experiencia que trasciende la práctica deportiva y promueve valores como la responsabilidad ambiental, el respeto por la naturaleza y el compromiso con el territorio.

“Queremos que nuestros niños y niñas comprendan que el deporte también es una herramienta para formar ciudadanos conscientes, capaces de aportar a la construcción de comunidades más sostenibles”, destacó Andrés Porras, director del IDER.

Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, se continuarán impulsando acciones que integren el deporte, la recreación y la educación ambiental, llevando nuestra labor más allá de los escenarios deportivos.

Porque el deporte también siembra vida, esta primera experiencia en Tierrabomba es el inicio de nuevas iniciativas con las que se continuará motivando a las nuevas generaciones a disfrutar de la actividad física, proteger el medio ambiente y convertirse en protagonistas del cuidado de su entorno.