Incendio en el centro de Medellín: colapsó parte del techo de un local comercial

Medellín

Una emergencia por incendio se registró durante la madrugada de este lunes 26 de octubre en un establecimiento comercial del barrio Villa Nueva, en la comuna 10 de Medellín.

De acuerdo con información entregada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de sus redes sociales, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín atendió la emergencia desde las 4:00 a.m. , desplegando labores para controlar las llamas y evitar su propagación.

Durante el incendio, parte del techo del establecimiento comercial colapsó, según informó la Administración Distrital y requirió el apoyo de tres máquinas de bomberos.

Las autoridades confirmaron que el incendio ya fue controlado, mientras los organismos de emergencia continúan atentos a las condiciones de seguridad en el lugar.

Por el momento, no se ha informado sobre las causas que originaron las llamas ni sobre el balance de las afectaciones materiales.