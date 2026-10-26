“Es una práctica de los Bolsonaro no reconocer los resultados en Brasil”: Marcelo Castro, senador

“Es una práctica de los Bolsonaros no reconocer los resultados en Brasil”: Marcelo Castro, senador

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganó este domingo 25 de octubre la segunda vuelta presidencial de Brasil frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Con más del 99 % de las urnas escrutadas, Lula obtuvo aproximadamente el 51,76 % de los votos válidos, frente al 48,24 % de su adversario.

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El resultado representa una remontada histórica, después de que Flávio ganara la primera vuelta del 4 de octubre con el 47,03 % de los votos, frente al 45,16 % de Lula. Es la primera vez desde el restablecimiento de las elecciones presidenciales directas que un candidato consigue ganar la segunda vuelta después de haber quedado segundo en la primera.

La victoria garantiza a Lula un cuarto mandato presidencial y su permanencia en el poder hasta 2030.

Marcelo Castro fue uno de los principales dirigentes del MDB que respaldaron la reelección de Lula, él habló en 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo sobre el resultado de las elecciones.

¿Qué significa que no se reconozca la victoria de Lula da Silva?

“Ya es una práctica de los Bolsonaros. El padre de él, de Jair Bolsonaro, en la elección de 2022, en que él fue derrotado, él no aceptó el resultado de las urnas y luego intentó dar un golpe. Esta vez, el hijo que disputó con Lula, tampoco reconoció los resultados y levantó sospechas”, dijo el senador.

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¿Se puede comprometer la confianza en la independencia de la justicia electoral?

Cabe destacar que una vez se cerraron las urnas, se pidió una prórroga para algunos sectores en Brasil donde la gente no había podido llegar a votar por cuestiones de transporte, prórroga que se aceptó y las urnas cerraron dos horas después.

“Independientemente de la decisión no hubo consecuencias prácticas. Llama la atención de que después de las 5 de la tarde apenas votaron 34.000 personas, con lo cual la decisión no compromete el resultado y es en la práctica irrelevante”.

Gobierno en medio de la polarización:

“Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda son tóxicas para la democracia. Siento que la derecha se siente rehén de la izquierda porque son quienes consiguen la mayor cantidad de votos, el presidente tiene que articular bien para poder relacionarse con el Congreso”.

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