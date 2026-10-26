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26 oct 2026 Actualizado 12:52

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Final del infarto en elecciones de Brasil: Lula fue reelegido, Bolsonaro cuestiona los resultados

La tendencia en la divulgación de los escrutinios cambió dos veces en la noche

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La final de las elecciones brasileñas fue una película de suspenso.

A las 7:39 de la noche, el presidente Luis Inazio Lula da Silva empezó ganando por una estrecha diferencia: 50.46 suyos contra 49.54 de Flávio Bolsonaro.

Unos minutos después, a las 7:44, Bolsonaro tomó la delantera, inicialmente con apenas 13.414 votos. Ventaja que fue consolidando por unos minutos hasta alcanzar la máxima diferencia que tuvo con 333.291 votos.

A partir de esa hora, Lula empezó a acortar su desventaja. A las 8:34 recuperó el liderato con apenas 36.000 votos. Una diferencia que fue creciendo hasta la cifra más reciente en donde le gana la elección a Bolsonaro hijo por más de tres millones de votos.

El exministro Guillermo Rivera fue embajador de Colombia en Brasil y conoce muy bien la política de ese país.

A esta hora se vive un clima de máxima tensión institucional en Brasil, pero, con más del 99 por ciento de las mesas escrutadas, la ventaja para Lula de 3 puntos es más que suficiente para legitimar su reelección.

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