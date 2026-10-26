“Es una obsesión de Vicky Dávila”: Alfredo Mondragón por denuncias contra Gustavo Petro

En medio del debate que se ha generado por la supuesta red de mujeres jóvenes contratistas del gobierno de Gustavo Petro, quienes habrían sido instrumentalizadas y sometidas a presuntas prácticas sexuales, a cambio de mantener sus contratos, habló en 6AM W de Caracol Radio el representante a la Cámara, Alfredo Mondragón.

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“En los recientes días se hizo una denuncia muy grave y resulta que horas después denuncian que andaban buscando en barrios populares para que declararan en contra del compañero Petro, es una estrategia, sale un escándalo y quieren montar otro y otro y es como una obsesión de Vicky Dávila”, comentó el representante.

Agregó que él está con toda la disposición de acompañar y apoyar la imagen del expresidente Gustavo Petro porque ha sido sometido a una barbarie de acusaciones.

El representante dijo que le parece de extrema gravedad que “una mujer declare y confiese que estaba dispuesta a seducir al, en ese tiempo senador, y después al presidente para aprovechar sus círculos de cercanía para ella acceder a contratos. Lo que me parece a mí de toda gravedad es que está confesando que es capaz de hacer cualquier cosa para tratar de acceder a un contrato o tal vez a una retribución económica”.

Aseguró que no se está hablando de un caso desconocido, si no de una mujer que buscó acercarse al gobierno Petro y ahora también al gobierno de Abelardo de la Espriella.

Comisión de acusación

“Yo creo que tiene que investigar. Lo que algunos quieren es dañarle la reputación a Petro, sin importar si eso tiene sustento realmente jurídico y probatorio, simplemente lo que quieren es sacar cada ocho días noticias muy graves para después simplemente inventarse otra, así o no tenga un asidero real en la vida real”.

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