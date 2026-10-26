“Es una obsesión de Vicky Dávila”: Alfredo Mondragón por denuncias contra Gustavo Petro
Alfredo Mondragón representante a la Cámara por el Pacto Histórico, habla sobre la supuesta red de mujeres jóvenes contratistas del gobierno de Gustavo Petro.
Entrevista a Alfredo Mondragón en defensa del expresidente Petro
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En medio del debate que se ha generado por la supuesta red de mujeres jóvenes contratistas del gobierno de Gustavo Petro, quienes habrían sido instrumentalizadas y sometidas a presuntas prácticas sexuales, a cambio de mantener sus contratos, habló en 6AM W de Caracol Radio el representante a la Cámara, Alfredo Mondragón.
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“En los recientes días se hizo una denuncia muy grave y resulta que horas después denuncian que andaban buscando en barrios populares para que declararan en contra del compañero Petro, es una estrategia, sale un escándalo y quieren montar otro y otro y es como una obsesión de Vicky Dávila”, comentó el representante.
Agregó que él está con toda la disposición de acompañar y apoyar la imagen del expresidente Gustavo Petro porque ha sido sometido a una barbarie de acusaciones.
El representante dijo que le parece de extrema gravedad que “una mujer declare y confiese que estaba dispuesta a seducir al, en ese tiempo senador, y después al presidente para aprovechar sus círculos de cercanía para ella acceder a contratos. Lo que me parece a mí de toda gravedad es que está confesando que es capaz de hacer cualquier cosa para tratar de acceder a un contrato o tal vez a una retribución económica”.
Aseguró que no se está hablando de un caso desconocido, si no de una mujer que buscó acercarse al gobierno Petro y ahora también al gobierno de Abelardo de la Espriella.
Comisión de acusación
“Yo creo que tiene que investigar. Lo que algunos quieren es dañarle la reputación a Petro, sin importar si eso tiene sustento realmente jurídico y probatorio, simplemente lo que quieren es sacar cada ocho días noticias muy graves para después simplemente inventarse otra, así o no tenga un asidero real en la vida real”.
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Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...