Joven señaló a Petro por presuntos pagos de servicios sexuales con contratos estatales: esto reveló

En medio de la controversia por el presunto uso de contratos de prestación de servicios para vincular mujeres a la Presidencia, la Revista Semana reveló un testimonio de una joven que habría sido justamente una de las mujeres a las que el exmandatario habría pagado los servicios sexuales entregando contratos sexuales.

Según relata la periodista Vicky Dávila, la joven llamada Deicy Jiménez la contactó hace más o menos dos meses para contarle esta denuncia; sin embargo, señala que no habría querido hacerla pública antes por seguridad mientras salía el expresidente del Gobierno. “Me cansé de guardar silencio. Considero que durante este gobierno ocurrieron situaciones de abuso de poder, corrupción y manipulación de mujeres que deben ser conocidas e investigadas”, le dijo la joven a Dávila.

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¿Qué denuncia la joven contra el expresidente Petro?

En conversación con Dávila, lo primero que la joven relata es que no está de acuerdo con el presunto abuso de poder que se habría ejercido durante el gobierno de Gustavo Petro. Según denuncia, el exmandatario “usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder”.

Jiménez indica que conoció al exmandatario antes de llegar a la presidencia y su primer contacto habría sido a través de una página para adultos. “Apareció como un cliente más y al mes nos conocimos personalmente y seguimos una relación”, señaló.

Después de haber sostenido una relación, la joven señala que el exmandatario le habría ayudado con varios contratos en diferentes entidades durante 5 años; las entidades en las que estuvo fueron el Senado, presuntamente con la senadora María José Pizarro; en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y en el Ministerio de Interior. Sobre este último, señaló que, aunque trabajaba en ese ministerio, nunca habría hablado con el entonces ministro Armando Benedetti, aunque este sí habría sabido que ella era recomendada del exmandatario. Según indica Jiménez, esta misma historia la habrían vivido entre 30 y 40 mujeres.

“Él me pidió el favor de que le trajera droga”

Otro de los puntos graves de la denuncia que tuvo con la revista fue la acusación de que el exmandatario, en su periodo de senador, le habría pedido a la joven llevarle droga, estando ella afuera de la capital. Según relata la joven, el presidente le habría pedido comprar cocaína y este le habría pagado en efectivo aquel favor.

La droga la habría llevado en avión comercial, empacada en papeletas y presuntamente escondida en la maleta. Indicó que el expresidente Petro habría recogido ese paquete en el apartamento de la joven. “Es una figura política que debe darle ejemplo al país. Sus conductas son graves”, señaló la joven.

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