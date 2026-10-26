Andrea Petro denuncia un plan para destruir a su padre: “da la impresión de que está orquestado”

Andrea Petro pidió investigar contrataciones de su padre: “da la impresión de que está orquestado”

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, defendió a su padre frente a los recientes señalamientos que vinculan la vida íntima del exmandatario con la supuesta adjudicación de contratos estatales a una mujer identificada como Deicy Jiménez.

Calificó la situación como un “montaje orquestado” para destruir políticamente a su padre de cara a las futuras contiendas electorales.

“Como no han podido destruirlo ni en corrupción, ni financieramente, ni en su vida privada, ahora se están metiendo con su vida íntima”, dijo Andrea Petro.

Ahora, reconoció que habría que investigar los al menos cinco contratos que habría tenido Jiménez durante el Gobierno, pero negó que hubiese tenido relación con supuestos favores sexuales a su padre: “Los contratos deben ser objeto de revisión, pero no estoy de acuerdo con que se mezclen las investigaciones con señalamientos sobre la vida sentimental y sexual de Gustavo Petro”.

Insistió en que la discusión debe centrarse en los documentos y las posibles irregularidades, y no en la intimidad del expresidente: “Ahora nos tenemos que centrar realmente en lo que hay”.

Andrea Petro también puso en duda las denuncias contra su padre y planteó la posibilidad de que existan intereses detrás de sus declaraciones: “No quiero hacer acusaciones porque obviamente no tengo pruebas para acusarlas de esta manera, pero deben haber algunas compensaciones monetarias o de poder o de contratos en algunas entidades importantes colombianas a cambio de que ellas estén diciendo este tipo de cosas”.

Finalmente, se refirió a los señalamientos sobre presuntas fiestas y consumo de drogas: “Mi papá siempre ha sido una persona bastante aburrida también, entonces que lo estén metiendo en esos cuentos de fiestas con drogas y mujeres, no les creo ni cinco minutos”.

Escuche la entrevista completa en 6AM W de Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Directo Escucha el audio 00:00:00 Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche EN VIVO Caracol Radio: