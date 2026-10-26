Capturan a cuatro señalados de extorsionar a campesinos en Puerto Salgar con armas y una granada

Cuatro personas fueron capturadas en flagrancia durante un operativo realizado por la Policía Nacional en la vereda La Ceiba, zona rural de Puerto Salgar, Cundinamarca. Según las investigaciones, los detenidos estarían vinculados con actividades de extorsión a campesinos y tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con las autoridades, los señalados intimidarían a sus víctimas con armas de fuego y se harían pasar por integrantes del Bloque Oliverio Isaza, estructura asociada al Clan del Golfo, para generar temor entre las comunidades rurales.

Los capturados, identificados con los alias de ‘Cáceres’, ‘Costeño’, ‘Barbas’ y ‘Mateo’, tendrían una trayectoria criminal de aproximadamente dos años, según la información recopilada durante las investigaciones.

Las actividades delictivas investigadas tendrían presencia en las veredas La Ceiba, La Colombia y Remolinos, así como en los corregimientos de Puerto Libre y Puerto Bogotá.

Armas y una granada, entre los elementos incautados

Durante dos diligencias de registro y allanamiento, las autoridades incautaron los siguientes elementos:

Una pistola con proveedor y cuatro cartuchos.

Un cartucho para escopeta calibre 16.

Una granada de fragmentación.

Un rifle de aire comprimido.

Tres teléfonos celulares.

Una motocicleta.

El operativo fue desarrollado de manera articulada por la Policía de Cundinamarca, el Comando de Operaciones Especiales (COPES), el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

La Policía señaló que este resultado busca afectar las actividades de extorsión y las finanzas ilícitas que, presuntamente, generaban temor entre los campesinos del Bajo Magdalena.

Los cuatro capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectivo proceso de judicialización.

Las conductas atribuidas a los detenidos deberán ser establecidas por las autoridades judiciales en el marco del proceso correspondiente.