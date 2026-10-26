No aparecen $13 mil millones de anticipo de contrato para la planta Francisco Weisner en Bogotá

La Contraloría de Bogotá imputó cargos de responsabilidad fiscal por más de $13.320 millones contra tres empresas contratistas, a título de culpa grave, por irregularidades relacionadas con los contratos para ampliar las unidades de filtración de la planta de tratamiento de agua potable Francisco Wiesner, operada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

“Estamos hablando de recursos públicos correspondientes a un anticipo que no fue ejecutado ni reintegrado a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Son más de $13.320 millones por los que hoy estamos llamando a responder fiscalmente a los contratistas”, dijo Juan Camilo Corredor Pardo gerente de la Subdirección de Responsabilidad Fiscal.

El proceso se originó en el incumplimiento del contrato de obra que contemplaba la actualización y complementación de diseños, construcción, suministro y montaje de equipos, así como la puesta en marcha de la ampliación de las unidades de filtración de la planta de tratamiento Francisco Wiesner y obras