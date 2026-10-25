Proyecto de ley busca reorganizar la regulación del sector gastronómico en Colombia

Esta iniciativa radicada en la Cámara de Representantes, propone simplificar trámites, establecer incentivos tributarios y promover la formalización de restaurantes, bares y otros establecimientos gastronómicos.

El Proyecto de Ley 454 de 2026 presentado por congresistas de diferentes partidos políticos, plantea establecer un marco normativo para el sector gastronómico colombiano. La propuesta cuenta con el respaldo de la Cámara del Sector Gastronómico de la ANDI, Acodres, Asobares y el Tour Gastronómico de Antioquia.

Según la exposición de motivos del proyecto, el sector de alojamiento y servicios de comida representó el 3,9% del producto interno bruto (PIB) y generó 1,83 millones de ocupados en 2025. Sin embargo, la informalidad laboral en esta actividad llegó al 76,2 % durante ese año.

¿Cuáles son las medidas en este proyecto de ley?

Entre las medidas propuestas está la creación de una ventanilla única territorial para centralizar los trámites y permisos de funcionamiento de los establecimientos, así como guías públicas y gratuitas que permitan consultar las normas aplicables según el tipo de negocio. También se plantea ajustar los requisitos sanitarios a los niveles de riesgo de cada establecimiento, sin reducir los estándares de protección sanitaria y ambiental.

En materia tributaria, la iniciativa propone unificar los esquemas aplicables a los servicios gastronómicos mediante una tarifa del 5 % de IVA, con derecho a impuestos descontables, y establecer un certificado de inversión para financiar proyectos del sector, bajo condiciones y cupos anuales definidos.

El proyecto también contempla medidas para fortalecer la formación laboral, facilitar el uso de determinados espacios públicos por parte de los establecimientos, habilitar áreas para mascotas bajo condiciones sanitarias y promover la protección de las cocinas tradicionales colombianas.

Por el momento, el proyecto deberá continuar su trámite legislativo en el Congreso de la República. Sus propuestas, de ser aprobadas, buscarían facilitar la formalización de los negocios y establecer reglas para el funcionamiento de esta actividad económica.