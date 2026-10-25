MinAgricultura elimina las APPA en 19 municipios en Antioquia y devuelve más de 100 mil hectáreas

De acuerdo con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, en Colombia hay aproximadamente 65.000 familias cacaoteras dedicadas al cultivo del cacao. | Foto: Getty Images / Jan Sochor

El Ministerio de Agricultura derogó las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en 19 municipios del suroeste de Antioquia, una decisión que deja sin efecto las restricciones asociadas a esta figura sobre 102.801 hectáreas, equivalentes al 29 % del territorio de los municipios involucrados.

Según el Ministerio, la decisión se tomó tras una revisión técnica de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), que identificó inconsistencias en la delimitación cartográfica, la relación con áreas protegidas, el uso productivo del suelo y el proceso de consulta previa. La entidad señaló que estas observaciones requerían una decisión de fondo y no solamente ajustes en la delimitación.

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, afirmó que esta es la tercera derogatoria de las APPA, después de las correspondientes a Cundinamarca y La Guajira. También anunció que el Gobierno prevé continuar con procesos similares en Córdoba y Tolima.

“Esta es la tercera APPA derogada, ya anulamos las de Cundinamarca y Guajira. El próximo lunes seguimos con la derogatoria de la de Córdoba y continuamos con la del Tolima”, dijo el ministro.

El anuncio se realizó durante el ‘Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño’, donde el ministro expuso cinco prioridades para impulsar el desarrollo agropecuario: seguridad jurídica, acceso al crédito, innovación y tecnología, mecanización e infraestructura para la comercialización.

Entre las medidas mencionadas está una nueva línea de financiamiento a 20 años, con periodos de hasta cinco años y tasas de interés que, según el funcionario, no superarían el 1% mensual.

También planteó fortalecer los centros de acopio, las plantas de transformación y la asistencia para mejorar la productividad del sector agropecuario.