Fiscalía pide cárcel para capturados por ataque con granada en Caribe Verde

La Fiscalía solicitó imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Manuel Felipe Ibáñez Díaz y José Luis Silva Arias, señalados como presuntos responsables del ataque con una granada contra un lavadero de vehículos en el sector de Caribe Verde, dejando dos personas heridas.

Durante la audiencia, el fiscal del caso argumentó que la detención preventiva en centro de reclusión es necesaria para proteger la seguridad de la comunidad, garantizar la comparecencia de los imputados al proceso judicial y asegurar el eventual cumplimiento de una pena.

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El representante del ente acusador advirtió sobre la gravedad de los hechos y el riesgo que, según su exposición, representó el uso indiscriminado de un artefacto explosivo para las personas que se encontraban dentro del establecimiento comercial.

La solicitud de medida de aseguramiento fue presentada contra Ibáñez Díaz y Silva Arias, como presuntos responsables de los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, así como lesiones personales y daño en bien ajeno, en calidad de autores y bajo la modalidad dolosa.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados por el representante de la Fiscalía.

La audiencia fue suspendida y aplazada para el próximo jueves 29 de octubre por solicitud de la defensa de los procesados para recaudar material probatorio y controvertir el sustento de la Fiscalía.