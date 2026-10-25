Frenan venta de predio donde se proyecta construir el Hospital de Engativá

Colombia

La Administración Distrital, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, logró que un juez penal con función de control de garantías ordenara la suspensión del poder dispositivo sobre el predio donde se proyecta construir el Hospital de Engativá, en Bogotá.

La medida cautelar impide, de manera provisional, que el inmueble sea vendido, transferido o gravado. El terreno está avaluado en más de 70.000 millones de pesos y, según el Distrito, habría sido objeto de maniobras irregulares para intentar apropiarse de este bien público.

De acuerdo con la información entregada por la Administración, los herederos de una persona habrían intentado realizar sucesivas operaciones jurídicas sobre el predio. La decisión judicial busca frenar estos movimientos mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

¿Qué acciones adelantará el Distrito?

El resultado fue posible gracias al trabajo conjunto del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), la Secretaría Distrital de Salud, la Subred Norte y la Secretaría Jurídica Distrital.

La defensa jurídica continuará con dos objetivos principales:

Cancelar definitivamente el registro presuntamente fraudulento que afecta el inmueble.

Avanzar en las actuaciones penales para que se investigue y se establezca la posible responsabilidad de quienes habrían intentado apropiarse del terreno.

¿Qué significa esta decisión para el Hospital de Engativá?

La suspensión del poder dispositivo constituye una medida provisional para proteger el inmueble, pero no representa, por sí sola, una resolución definitiva sobre la titularidad del predio ni garantiza el inicio de las obras del hospital.

El Distrito sostiene que busca preservar el terreno para que pueda cumplir su propósito dentro del proyecto de infraestructura hospitalaria, destinado a fortalecer la atención en salud de los habitantes de Engativá y de otros sectores de Bogotá.

Las próximas actuaciones judiciales serán determinantes para esclarecer las presuntas irregularidades y definir la situación jurídica del inmueble.