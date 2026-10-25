Denuncian presunto cobro de $80.000 a contratistas para embellecer el parque Valvanera en Bogotá

Colombia

Una denuncia sobre presuntas solicitudes de dinero a contratistas por parte de un ingeniero de obras de la Alcaldía Local de Antonio Nariño generó cuestionamientos sobre la transparencia en la contratación pública en Bogotá.

El concejal Rolando González dio a conocer el caso a través de sus redes sociales y señaló que los supuestos cobros estarían relacionados con el embellecimiento del parque Valvanera, ubicado en esta localidad. La denuncia hace referencia a aportes de $80.000 y está acompañada de un video con una conversación entre dos personas.

¿Qué pide aclarar el concejal?

González solicitó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y a la Secretaría Distrital de Gobierno explicar quién habría autorizado la solicitud de dinero, bajo qué concepto se estaría realizando y qué controles existen para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

“¿Quién autorizó esta solicitud, bajo qué concepto se está exigiendo ese dinero y qué controles existen para garantizar la transparencia en la contratación pública?”, cuestionó el cabildante en su publicación.

El concejal también pidió que las autoridades competentes investiguen lo ocurrido y determinen si existen responsabilidades.

¿Qué sigue tras la denuncia?

El caso plantea interrogantes sobre la naturaleza de los presuntos aportes y las circunstancias en las que se habrían solicitado. Será necesario que las autoridades verifiquen las evidencias, establezcan si existió alguna autorización institucional y determinen si hubo irregularidades.

Por ahora, los señalamientos corresponden a una denuncia pública y no constituyen, por sí solos, prueba de una conducta ilegal. Se requiere el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades competentes.