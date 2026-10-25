Atención: estos sectores de Barranquilla estarán sin luz este lunes 26 de octubre

Este lunes 26 de octubre se realizarán trabajos de mantenimiento y adecuación de redes eléctricas en varios sectores de Barranquilla, Soledad y municipios del Atlántico, con el propósito de avanzar en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, según informó la empresa Air-e Intervenida.

En Barranquilla, las labores se concentrarán en el barrio Las Delicias, específicamente en la carrera 41 con calle 69F, donde se ejecutarán trabajos entre las 7:05 de la mañana y las 4:55 de la tarde.

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También se desarrollarán intervenciones en el barrio Modelo, en la carrera 66 con calle 56, en el horario de 8:05 de la mañana a 5:55 de la tarde.

Por su parte, en el barrio Chiquinquirá se realizarán trabajos en las redes eléctricas comprendidas entre las calles 37 y 45, y las carreras 22 y 26B. Estas actividades están programadas entre las 7:30 de la mañana y las 5:20 de la tarde.

Otras intervenciones en Barranquilla y Soledad

La programación contempla el cambio de bajantes de transformadores en dos puntos. En el barrio La Luz, en la calle 9 con carrera 20, los trabajos se llevarán a cabo entre las 2:10 y las 5:50 de la tarde.

En el sector de Manantial, en Soledad, la intervención se realizará en la carrera 13 con calle 69, desde las 7:20 de la mañana hasta las 12:10 del mediodía.

Asimismo, en el corregimiento de Salgar se reubicarán cajas concentradoras en la calle 9 con carrera 7, en una jornada prevista entre las 8:10 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

Poda preventiva en zonas rurales

La agenda de mantenimiento también incluye labores de poda preventiva en la zona urbana y rural de Carreto, la vía Sabanalarga-Manatí y el sector de La Peña, en San Jacinto.

Estas actividades se desarrollarán entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Las intervenciones hacen parte de las labores programadas para el mantenimiento de las redes eléctricas en distintos sectores del departamento.