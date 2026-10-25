“Esto es una vergüenza”: Presidente De La Espriella reacciona a fallas en obras del SENA en Córdoba

A través de su cuenta en X, el presidente Abelardo De La Espriella denunció posibles irregularidades en contratos de 1.698 millones de pesos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en Córdoba tras una visita del director de la entidad, fray Ricardo Torres que, según afirmó, encontró presuntas faltas en los pagos por servicios no prestados, contrataciones y problemas en la entrega de medicamentos y alimentos.

“Una visita de verificación dejó al descubierto graves irregularidades en contratos por miles de millones de pesos, pliegos direccionados para favorecer a los mismos contratistas durante años, ausencia de estudios de mercado, pagos por servicios no prestados, fraccionamiento de contratos y supervisores que autorizaron desembolsos sin verificar su cumplimiento”, dijo el presidente De La Espriella.

Estas son otras irregularidades que reportó recientemente el SENA

El director general del SENA, fray Ricardo Torres, anunció que se realizará seguimiento a las fallas identificadas durante una visita a las sedes de la entidad en Tolú, Sincelejo y Sucre, donde se revisaron proyectos de infraestructura y espacios destinados a la formación.

Según la entidad, en Tolú, durante el recorrido por la ‘Escuela de Hotelería’, se evidenciaron dificultades relacionadas con la ejecución de las obras de ampliación.

“Pudimos reactivar ese trabajo que tanto soñamos en Tolú, para que el SENA pueda tener un escenario logístico, portuario, pero también gastronómico. Una escuela que pueda integrarse cada vez más a las necesidades del turismo, pero también a la vocación productiva regional”, dijo Fray Ricardo Torres, director del SENA.

En Sincelejo, la visita a la sede ‘La Gallera’ evidenciaron el estado de los laboratorios y constatar el cierre de uno de los bloques, debido a la presencia de grietas en su infraestructura.

Durante el recorrido también se revisó el laboratorio de ensamble de paneles solares. Según el director general, la entidad proyecta impulsar una fábrica de estos elementos para contribuir a la sostenibilidad energética de sus sedes en el país.

Torres agregó que se identificaron situaciones contractuales que serán puestas en conocimiento de las autoridades competentes. “Próximamente, ante la Fiscalía y la Contraloría, haremos llegar estos hallazgos”, agregó.