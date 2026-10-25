Senador cuestiona acuerdo de Abelardo con Marco Rubio por recursos mineros: esto denuncia

Este fin de semana, el senador Kevin Gómez, del Pacto Histórico, hizo pública una denuncia en la que cuestionó uno de los acuerdos que firmó el presidente Abelardo de la Espriella con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante su visita en Barranquilla en septiembre.

Se trata del marco de cooperación para asuntos relacionados con la exploración, procesamiento y comercio de minerales importantes. Lo que más se destacaba era que este acuerdo no significaba que Estados Unidos obtuviese los derechos sobre los recursos colombianos; es decir, Colombia mantendría la soberanía sobre sus minerales. Sin embargo, Gómez publicó el pasado sábado un documento con el que señala que se demostraría que Colombia sí estaría en riesgo de perder poder e independencia sobre sus minerales.

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¿Qué dice la denuncia de Kevin Gómez?

El senador publicó el documento que indica cuáles son las condiciones y reglas de ese marco de cooperación con los Estados Unidos. De acuerdo con Gómez, el documento contempla notificar previamente al país norteamericano sobre minerales críticos, así como compartir información geológica y agilizar licencias mineras y ambientales.

En conversación con Caracol Radio, Gómez indicó que el marco le daría a Estados Unidos influencia sobre quién explota los minerales colombianos y cómo se aprovechan; además, cuestionó que el Gobierno no hubiera informado oportunamente sobre estos compromisos.

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Frente a las preguntas que han surgido sobre su denuncia, al señalar que el documento establece que todos los puntos se aplicarán según las leyes internas de cada país, el senador Gómez señaló que “en nuestro criterio, eso no sería suficiente, porque Estados Unidos tiene, no solamente la prelación, sino que además tendría la decisión de qué hacer con esa información, más allá de que se haga en el marco de las normas internas de la explotación o exploración minera. Entonces, Estados Unidos tendría la decisión sobre esos minerales, sobre esas tierras raras, y no Colombia. Eso es totalmente grave”.

Finalmente, señaló que con este acuerdo se estaría “vulnerando nuestra Constitución Política para cumplir los intereses norteamericanos. No vamos a permitir que Abelardo le entregue la soberanía del Estado a nadie”.