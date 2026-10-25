“Que se cumpla el compromiso”: expectativa en el sur del Atlántico por obras del Canal del Dique

Las comunidades del sur del Atlántico recibieron con satisfacción el anuncio de que las obras principales del megaproyecto del Canal del Dique comenzarían en febrero de 2027. Sin embargo, sus líderes sociales insisten en que el Gobierno Nacional debe garantizar que los compromisos se cumplan para proteger a las poblaciones de posibles inundaciones.

Gustavo de la Rosa, líder social del sur del Atlántico, destacó la gestión adelantada por el exministro del Interior, Rodrigo Lara para destrabar el proyecto, que considera fundamental para la seguridad y el bienestar de los habitantes de esta zona del departamento y de los municipios de Bolívar.

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El dirigente señaló que uno de los avances más importantes es la posibilidad de que el concesionario Sacyr concrete el cierre financiero y disponga de los recursos necesarios para iniciar las obras de mayor envergadura, especialmente la construcción de las esclusas.

En el proyecto se invertirán más de 3 billones de pesos y generará 60 mil empleos entre directos e indirectos y tres departamentos que abarcan las obras.

De la Rosa explicó que, mientras se concreta el inicio de las intervenciones principales, la empresa ha realizado labores de mantenimiento en la vía que comunica a Santa Lucía con Villa Rosa.

No obstante, manifestó su preocupación por el deterioro de un tramo comprendido entre el sector de las letras de Santa Lucía y el puente de Calamar, por lo que pidió que sea incluido en los trabajos de recuperación vial.

El líder social también expresó su expectativa de que el Gobierno Nacional mantenga el compromiso con el proyecto con la llegada de Alejandro Ordóñez al ministerio.