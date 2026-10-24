Tabla de posiciones de la Premier League: Así quedó tras derrota del City contra Aston Villa

Erling Haaland se lamenta durante el partido que el Aston Villa derrotó 2-1 al Manchester City. (Photo by Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images) / Simon Stacpoole/Offside

La octava fecha de la Premier League comenzó este viernes con el empate 1-1 entre el Ipswich y el Nottingham Forest, juego en el que Daniel Muñoz aportó una asistencia. La jornada se extenderá hasta este domingo.

Aston Villa 2-1 Manchester City

En el Villa Park, Aston Villa le propinó la primera derrota al Manchester City en la presente Premier League. El equipo de Enzo Maresca había ganado todos sus partidos jugados hasta la fecha.

Los Villanos se quedaron con la victoria gracias a un doblete del delantero senegalés Nicolas Jackson, quien anotó a los 6 y a los 60 minutos. Por el City descontó el noruego Erling Haaland al minuto 52.

Tabla de posiciones de la Premier League

Partidos de la fecha 8

Ipswich 1-1 Nottingham Forest

Aston Villa 2-1 Manchester City

Sábado 24 de octubre

[9:00AM] Coventry City Vs. Fulham

[9:00AM] Arsenal Vs. Everton

[11:30AM] Chelsea Vs. Tottenham

Domingo 25 de octubre

[9:00AM] Hull City Vs. Brentford

[9:00AM] Liverpool Vs. Brighton

[9:00AM] Manchester United Vs. Bournemouth

[9:00AM] Crystal Palace Vs. Newcastle United

[11:30AM] Sunderland Vs. Leeds