‘Pacientes Colombia’ hace un llamado al Gobierno nacional y pone tres temas urgentes sobre la mesa

Bogotá. 24 de julio de 2020. Las Unidades de Cuidados Intensivos se han convertido en campos de batalla contra un enemigo invisible pero letal: el Covid-19. Actualmente, la ocupación de camas en Bogotá sobre pasa el 90 %, algo que genera incertidumbre y miedo a la hora de salvar la mayor cantidad posible de pacientes y a la vez, evitar el contagio entre el mismo personal de salud. En la foto: Clinica Medical Center de Soacha Pabellón de pacientes de síntomas respiratorias agudos no Covid. (Colprensa - Camila Díaz) / Camila Diaz

El movimiento ‘Pacientes Colombia’ que agrupa a 205 organizaciones de pacientes en todo el país, comparte con la opinión pública y con el Gobierno nacional tres preocupaciones clave para la continuidad de la atención de millones de colombianos como los recursos para la salud, las dificultades en la atención de las EPS intervenidas y algunas oportunidades de mejora del “Plan de Choque” para estabilizar el sistema de salud.

El movimiento asegura que esta a disposición en trabajar de la mano con las autoridades para que las decisiones de los próximos días sean en “pro” de atención oportuna y en la continuidad de los tratamientos.

“Creemos que juntos podemos superar este momento. Por eso queremos sumar esfuerzos en tres frentes concretos: asegurar que la salud cuente con los recursos que necesita, acompañar a las EPS intervenidas para superar las barreras que enfrentan los pacientes y contribuir a que el Plan de Choque tenga un seguimiento claro y garantías de no repetición. Las organizaciones de pacientes estamos y hemos estado listas para aportar a la solución”, señaló Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

¿Cuáles son las preocupaciones de los pacientes?

La primera y más urgente preocupación de los pacientes son los recursos para la salud. El movimiento lamenta profundamente que tres billones de pesos no hayan quedado incluidos en el Presupuesto General de la Nación expedido por decreto, pues para los pacientes estos recursos se traducen en medicamentos, cirugías, citas y tratamientos que no pueden esperar.

“Con todo respeto, invitamos al señor presidente y al señor ministro de Hacienda a que esos recursos lleguen a la salud. Sabemos que están disponibles y estamos convencidos de que destinarlos a la salud es una decisión que protege la vida y la tranquilidad de millones de pacientes y de sus familias. La salud es una necesidad del país”, afirmó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

La segunda preocupación es la atención en las EPS intervenidas. En Nueva EPS, Coosalud y Famisanar, los pacientes siguen encontrando dificultades para acceder a los servicios. Frente a ello, el movimiento pone a sus organizaciones de pacientes a disposición del Gobierno nacional y de los interventores para acompañar el seguimiento a la gestión de estas entidades y trabajar de la mano en la identificación y atención de las barreras que hoy afectan a los pacientes.

La tercera preocupación es el Plan de Choque, asegura la organización que “el plan es una buena iniciativa y un punto de partida importante para estabilizar el sistema de salud; sin embargo, aún tiene aspectos por fortalecer para que sus resultados lleguen efectivamente a los paciente”.

¿Qué propone la organización ante estas dificultades?

Pacientes Colombia propone contar con una línea de información cercana y efectiva, un puesto de mando unificado con capacidad de respuesta oportuna y tableros de seguimiento que permitan conocer el avance de cada caso. Asimismo, propone garantizar la trazabilidad de la información y abrir espacios de veeduría ciudadana para que los pacientes y sus organizaciones acompañen el cumplimiento de los compromisos.