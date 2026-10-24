Estos son los cargos que ocuparán coroneles reincorporados al Ejército por Abelardo de la Espriella

Cuatro coroneles del Ejército Nacional que salieron de la institución durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro fueron reincorporados al servicio activo mediante el Decreto 1591 del 22 de octubre de 2026, en el que también quedaron incluidos para ascender al grado de brigadier general. Se trata de Johny Hernando Bautista Beltrán, Alex Guillermo Tarazona Zambrano, Jairo Antonio Castillo Colorado y Leonardo Mauricio Bastos Martínez, cuyos casos tienen antecedentes distintos dentro de los procesos de ascenso de la institución.

La salida de estos oficiales se produjo en dos momentos diferentes. En noviembre de 2023, los coroneles Bautista Beltrán y Tarazona Zambrano fueron llamados a calificar servicios mientras adelantaban el Curso de Altos Estudios Militares (CAEM), una etapa de formación dentro del proceso para llegar al grado de brigadier general. En ese mismo episodio también fue apartado el entonces brigadier general Fredy Marlon Coy Villamil, quien se encontraba próximo a ascender a mayor general.

Posteriormente, en octubre de 2024, los coroneles Castillo Colorado y Bastos Martínez fueron informados de que no serían considerados para ascender al grado de brigadier general, pese a que habían sido seleccionados para adelantar el curso correspondiente. La decisión les fue comunicada durante la comandancia del general Luis Emilio Cardozo.

Con el Decreto 1591, expedido el pasado 22 de octubre, los cuatro oficiales fueron reincorporados al servicio activo y quedaron incluidos en el proceso de ascenso al generalato. Bautista Beltrán pertenece al arma de Artillería; Tarazona Zambrano, al arma de Aviación; Castillo Colorado, al arma de Infantería, y Bastos Martínez, también al arma de Aviación.

Los cargos que ocuparán los cuatro coronel

De acuerdo con la información conocida sobre la nueva distribución de responsabilidades, Alex Guillermo Tarazona Zambrano estará en el Centro Nacional de Entrenamiento (CENAE); Leonardo Mauricio Bastos Martínez estará en la Jefatura de Estado Mayor de Planeación, Johny Hernando Bautista Beltrán será segundo jefe de Estado Mayor Generador de Fuerza, mientras que Jairo Antonio Castillo Colorado ya asumió como Comandante de la Novena Brigada.

La reincorporación de los cuatro oficiales se da en el marco de los movimientos de personal contemplados por el Gobierno de Abelardo de la Espriella para la estructura de mando de las Fuerzas Militares. Su inclusión en el decreto representa un nuevo paso en sus respectivas carreras, después de haber quedado por fuera de anteriores procesos durante la administración de Gustavo Petro.

El decreto contempla el ascenso de 22 coroneles al grado de brigadier general o contralmirante, según la fuerza a la que pertenezcan. Sin embargo, la inclusión en el documento no significa que el ascenso esté definitivamente aprobado: las promociones de oficiales generales y de insignia deben surtir el trámite constitucional correspondiente ante el Senado de la República.