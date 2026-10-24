12.323 personas siguen a la espera de sus medicamentos en Bolívar: MinSalud

Durante su visita a Cartagena, la ministra de Salud, Ana María Vesga, anunció que intensificará el seguimiento con las EPS y las autoridades territoriales para agilizar la entrega de medicamentos y la atención de procedimientos pendientes, en el marco del Plan de Choque.

En Bolívar, departamento que visitó recientemente el “Plan de Choque” reporta 19.564 personas con requerimientos pendientes. Asegura que hasta ahora se han entregado 179.173 de las 754.505 unidades de medicamentos previstas. 7.432 personas han recibido todos sus medicamentos y 12.323 siguen a la espera.

En procedimientos, se registra un avance del 17,3%, con 7.006 de 40.414 atendidos. A nivel nacional, se han resuelto 434.828 procedimientos y beneficiado a 229.791 pacientes.

“Nuestra primera promesa es volver a poner a los pacientes en el centro de las decisiones del sistema”, afirmó la ministra, al reiterar la importancia de acelerar la atención de quienes esperan una respuesta.

¿Cuáles son los proyectos para fortalecer la red hospitalaria?

En el Hospital Universitario del Caribe, la ministra y el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, revisaron cuatro iniciativas para mejorar la atención:

-Adquirir una ambulancia.

-intervenir el área de consulta externa.

-Remodelar espacios internos

-Gestionar recursos para habilitar la unidad de hemodinamia.

También se informó que la apertura del servicio de pediatría está prevista para enero. La ministra destacó que las inversiones deben responder a las necesidades de la población y ser sostenibles.

Finalmente, la visita incluyó el seguimiento a las finanzas de las EPS intervenidas y al flujo de recursos hacia hospitales y clínicas. También esta visita estuvo enfocada en los acuerdos de pago, el cumplimiento de las obligaciones corrientes, la transparencia financiera y la eficiencia en la contratación.