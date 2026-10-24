Hip Hop al Parque 2026: breaking, arte urbano y literatura también serán protagonistas en Bogotá

Bogotá vive este fin de semana una nueva edición de Hip Hop al Parque 2026, un encuentro que reúne música, baile, expresiones artísticas y espacios de intercambio alrededor de una cultura que encuentra en las calles y los barrios una de sus principales fuentes de inspiración.

La edición número 28 del festival se desarrolla este sábado 24 y domingo 25 de octubre en el parque Metropolitano Simón Bolívar. Además de las presentaciones musicales, los asistentes podrán acercarse a otras expresiones del hip hop, como las batallas de breaking, el arte urbano, las actividades literarias y los espacios de emprendimiento.

El barrio, eje de Hip Hop al Parque 2026

Esta edición tiene como concepto curatorial ‘En la esquina se escribe la historia’, una idea que reconoce los espacios cotidianos de los barrios como lugares donde nacen las rimas, se comparten referencias musicales, se improvisa y se construyen formas de expresión e identidad.

La propuesta busca destacar las experiencias que han dado forma a la cultura hip hop, desde sus manifestaciones comunitarias hasta su llegada a escenarios de mayor alcance. En ese recorrido, el festival conecta artistas de distintas generaciones y procedencias.

Breaking, arte urbano y actividades para el público

Entre las actividades programadas están las batallas de breaking de la Batalla Internacional Vía Alterna (BIVA), que reúne a bailarines y agrupaciones en torno a esta disciplina. También habrá una exhibición de Red Bull Batalla durante la jornada del domingo.

La programación incluye, además, propuestas relacionadas con el arte urbano y espacios para conocer otras formas de creación vinculadas con esta cultura. La zona de emprendimiento permitirá encontrar productos como piezas gráficas, prendas de vestir, accesorios y artículos relacionados con el hip hop.

La literatura también tendrá un espacio en el encuentro. A través de iniciativas como Libro al Viento, el público podrá participar en actividades de lectura e intercambio de libros y acercarse a historias que relacionan la música con las experiencias de vida y los territorios de Bogotá.

¿Quiénes pueden asistir a Hip Hop al Parque?

El festival se realiza con entrada libre para mayores de 14 años. Las actividades tienen lugar en el parque Metropolitano Simón Bolívar y las puertas abren desde el mediodía durante las dos jornadas. Para ingresar, es necesario presentar el documento de identidad.

Con esta programación, Hip Hop al Parque busca mostrar que esta cultura no se limita a la música: también reúne baile, creación visual, literatura y experiencias colectivas que nacen en los barrios y encuentran en el espacio público un lugar para compartirlas.