“El Gobierno heredó una bomba de tiempo que refleja una profunda irresponsabilidad”: José Restrepo

Durante el Congreso Colombiano de la Construcción en Cartagena, el vicepresidente José Manuel Restrepo volvió a alertar por la situación fiscal del país, y aseguró que es producto de la “irresponsabilidad” de las decisiones que tomó el gobierno de Gustavo Petro.

Señaló que las decisiones económicas del gobierno del expresidente Gustavo Petro, desencadenaron un deterioro de las finanzas del Estado: “¿Cómo es posible que alguien haya tomado decisiones de esa naturaleza para acabar con un país? Eso solamente refleja odio por este país, ataque directo a una nación”.

Por lo cual, el Gobierno de Abelardo De La Espriella presentará la ley de ajuste fiscal, cuya radicación estaría prevista para la próxima semana. Como parte de las medidas para recuperar el equilibrio presupuestal y atender las necesidades del país.

Además, el vicepresidente confirmó también que para el Presupuesto General de la Nación de 2027 se aplicará un ajuste de casi 70 billones de pesos.

Plan para reactivar sector constructor

El vicepresidente anunció que tiene una posible fuente de financiación para el plan con el que buscan reactivar el sector de la construcción en el país.

El plan incluye una estrategia de simplificación de trámites, luego de que identificaran 331 obstáculos que dificultan el desarrollo de proyectos.