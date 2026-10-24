Defensoría pide a senadores rectificar “afirmaciones falsas” contra magistrada Julieta Lemaitre

En las últimas semanas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha estado en el ojo político tras ser centro de críticas e investigaciones por cuenta de varios congresistas que denuncian una mala gestión. Estos ataques se han sumado a los recortes presupuestales y señalamientos que han tenido con la llegada del nuevo Gobierno.

Tras estos hechos, la defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció rechazando estos ataques que señala que harían parte de una “campaña de desprestigio y desinformación”. Aseguró que estos ataques no solo han sido contra la JEP, sino que también han sido ataques personales contra la magistrada Julieta Lemaitre que incluyen expresiones de violencia de género que afectan su dignidad y buen nombre; así como afectan la independencia judicial y debilitan la confianza en la administración de justicia.

Defensoría del Pueblo pide rectificación a senadores

Quienes más han liderado las acusaciones contra la JEP en las últimas semanas han sido los congresistas María Clara Posada, del Centro Democrático, y Germán Rodríguez, de Salvación Nacional. La misma magistrada Lemaitre ha salido a defenderse de las acusaciones, señalando que los videos que han sido publicados de las declaraciones de Rodrigo Londoño ‘Timochenko’ ante la JEP se presentaron de manera descontextualizada.

Sobre esos señalamientos, la defensora Marín indicó que tales fracciones que se han publicado y difundido carecen del contexto necesario y que, incluso, estarían siendo usadas para dar ataques personales que no son aceptables.

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“Se han difundido fragmentos descontextualizados de diligencias judiciales para insinuar una supuesta cercanía de la magistrada con antiguos integrantes de las FARC. Incluso, señaló que se han utilizado expresiones como “anda de amores con ‘Timochenko’ que trasladan la discusión del terreno jurídico a ataques personales que pretenden resaltar como cierta información que es falsa y que se basan en estereotipos de género”.

Es por eso que les pidió a los senadores rectificar toda la información que haya sido presentada sin argumentos y sin sustento, así como pidió dejar de compartir videos o contenido descontextualizado que afecte el buen nombre y dignidad de la magistrada. Así como pidió detener los ataques personales que la afectan a ella y a la entidad.

“El país tiene todo el derecho a debatir el presente y el futuro de la JEP, evaluar sus resultados y proponer reformas. Sin embargo, ese debate debe darse con argumentos, información verificable y respeto por la separación de poderes, no mediante la desinformación, la estigmatización ni los ataques personales contra quienes administran justicia”, indicó la Defensoría del Pueblo.