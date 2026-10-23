Prográmese con el mejor deporte de la última semana de octubre: el clásico, F1 y Liga colombiana // GettyImages

El fútbol internacional tendrá varios partidos destacados durante la semana, con el Barcelona vs. Real Madrid como uno de los principales atractivos. Además, habrá acción en la Premier League, la Fórmula 1 y el campeonato colombiano, con el clásico entre Atlético Nacional e Independiente Medellín.

La agenda deportiva de los próximos días estará marcada por una variada programación para los aficionados. El sábado 24 de octubre comenzará la actividad con los compromisos de las principales ligas europeas, mientras que el domingo llegará uno de los encuentros más esperados del fútbol español: el clásico entre Barcelona y Real Madrid.

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En Inglaterra sobresalen los enfrentamientos entre Aston Villa y Manchester City, Arsenal y Everton, además del Chelsea-Tottenham. Por su parte, la Fórmula 1 disputará el Gran Premio de Estados Unidos y MotoGP tendrá actividad con el Gran Premio de Australia.

En Colombia, el fútbol también tendrá duelos atractivos. El sábado América de Cali recibirá al Cúcuta Deportivo, mientras que el domingo Atlético Nacional e Independiente Medellín protagonizarán una nueva edición del clásico antioqueño. La programación continuará el jueves 29 de octubre con los partidos América-Fortaleza y Nacional-Independiente Santa Fe.

Agenda deportiva de la semana

Sábado 24 de octubre

Aston Villa vs. Manchester City / Liga Inglesa / 6:30 a. m.

Arsenal vs. Everton / Liga Inglesa / 9:00 a. m.

Chelsea vs. Tottenham / Liga Inglesa / 11:30 a. m.

Atlético de Madrid vs. Deportivo / Fútbol español / 2:00 p. m.

América de Cali vs. Cúcuta Deportivo / Liga colombiana / 6:05 p. m.

Gran Premio de Australia / MotoGP / 6:40 p. m.

Domingo 25 de octubre

Freiburg vs. Bayern Múnich / Liga Alemana / 11:30 a. m.

/ Liga Alemana / 11:30 a. m. Lecce vs. Juventus / Liga Italiana / 12:00 p. m.

/ Liga Italiana / 12:00 p. m. PSG vs. Olympique de Lyon / Liga Francesa / 2:45 p. m.

Barcelona vs. Real Madrid / Liga española / 3:00 p. m.

/ Liga española / 3:00 p. m. Gran Premio de Estados Unidos / Fórmula 1 / 3:00 p. m.

River Plate vs. Racing / Fútbol argentino / 5:15 p. m.

vs. Racing / Fútbol argentino / 5:15 p. m. Atlético Nacional vs. Independiente Medellín / Liga colombiana / 6:10 p. m.

Miércoles 28 de octubre

Genoa vs. Juventus / Liga Italiana / 2:45 p. m.

/ Liga Italiana / 2:45 p. m. Liverpool vs. Chelsea / Liga Inglesa / 3:00 p. m.

Jueves 29 de octubre

América de Cali vs. Fortaleza / Liga colombiana / 6:15 p. m.

Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe / Liga colombiana / 8:30 p. m.

Viernes 30 de octubre

Le Havre vs. PSG / Liga Francesa / 1:00 p. m.

*Todos los eventos corresponden a la hora colombiana.