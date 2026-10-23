Juan Pablo Montoya fue contundente: “Botamos la plata con Sebastián, este año ha sido horrible”
El expiloto colombiano fue autocrítico con la temporada que ha tenido Sebastián Montoya en la Fórmula 2 durante 2026.
Sebastián Montoya no ha tenido un buen 2026. En su segundo año en la Fórmula 2 corriendo para la escudería Prema Racing, se esperaba una consolidación y un ascenso en su nivel, pues en 2025 terminó la temporada en el pues 12 con 90 puntos e incluso logró un podio en el GP de Mónaco al terminar tercero.
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Durante 2026 ha tenido abandonos por fallas mecánicas en el GP de Gran Bretaña y tuvo un accidente en el GP de Azerbayán. Montoya acumula apenas 30 puntos y ocupa el puesto 17 a falta de dos carreras para terminar el año competitivo con el GP de Catar y el GP de Abu Dabi.
Juan Pablo Montoya, autocrítico con la temporada de Sebastián
En diálogo con el video podcast de AS Colombia, MontoyAS, Juan Pablo Montoya fue autocrítico con el año de su hijo Sebastián. El expiloto mencionó que ha sido una temporada “horrible” y que ya piensan en un 2027 en el que tendrán que volver a tener una inversión significativa de dinero.
“Para ayudar a los presupuestos de Fórmula 2, como deberían obligar a todos los equipos de Fórmula 1 a relacionarse con un equipo de F2 y cubrir parte del presupuesto como para que fuera el crecimiento total de pilotos”, empezó diciendo sobre una alternativa de apoyo desde la máxima división a las inferiores.
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“Porque la realidad, a nosotros nos tocó este año: botamos la plata a la caneca con Sebastián corriendo con Prema este año, fue un desastre y hay que repetir. No queríamos repetir y el plan era 2 años siempre y este año ha sido horrible, entonces ya la preparación es para el próximo año y el enfoque es del próximo año, pero es cachín, cachín, cachín”, agregó al respecto.
¿Cuál será el futuro de Sebastián Montoya?
Si bien hace unas semanas Juan Pablo Montoya manifestó que Sebastián Montoya no seguiría para 2027 con Prema, con sus últimas declaraciones no termina de quedar claro si continuará en el equipo italiano, al manifestar que “hay que repetir”, a pesar de que no querían.
“100% no”, respondió en su momento Montoya sobre si Sebastián correría con Prema en 2027. “La gente que va entrando a Prema es muy buena, pero está a uno o dos años de hacer el trabajo que hay que hacer”, añadió.
De momentom, habrá que esperar la confirmación oficial de Prema sobre si contará o no con el joven piloto de 21 años para la próxima temporada. En caso de no hacerlo, tendrá que buscar un nuevo equipo para correr la Fórmula 2.