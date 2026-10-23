Fecha, hora y cómo asistir al VIVE EXPO 2026: descubra nuevas oportunidades de vivienda

Colombia

Comprar vivienda en Colombia es una de las decisiones más importantes de la vida. Por eso, contar con información, conocer diferentes proyectos y evaluar las opciones disponibles es fundamental para elegir un espacio que responda a sus necesidades, expectativas y presupuesto.

Es así como aparece VIVE EXPO 2026.

Subtítulo: ¿Qué es VIVE EXPO 2026?

VIVE EXPO 2026 es la feria inmobiliaria de Caracol Radio que, en esta edición, reunirá oportunidades para quienes sueñan con tener vivienda propia, buscan un nuevo lugar para vivir o quieren explorar alternativas de inversión inmobiliaria.

Durante tres días, los asistentes podrán conocer proyectos residenciales, comparar opciones y recibir orientación sobre las posibilidades disponibles en el mercado.

Además, encontrarán propuestas pensadas para diferentes estilos de vida, desde quienes buscan su primer apartamento, hasta quienes desean un espacio para disfrutar en familia.

Algunos proyectos para vivir e invertir

Entre las alternativas que podrá conocer en el evento se encuentran proyectos como Urbana 30, Austro y Floresta Living, con propuestas que responden a distintas necesidades de vivienda e inversión en Bogotá.

Urbana 30: Se destaca por su ubicación en el sector de Teusaquillo y su oferta de apartamentos de una y dos habitaciones.

Austro ofrece espacios residenciales de dos y tres habitaciones, con zonas comunes diseñadas para el bienestar y la vida familiar.

Por su parte, Floresta Living, de Constructora Bolívar, propone alternativas residenciales en el sector de Morato y La Floresta, con diseños flexibles y espacios para trabajar, descansar y compartir.

Adicionalmente, la feria también será una oportunidad para conocer las condiciones comerciales de cada proyecto, consultar alternativas de financiación y descubrir promociones especiales, con bonos de hasta $65 millones, sujetos a las condiciones y disponibilidad de cada constructora.

Las recomendaciones para aprovechar la oferta 360 del VIVE EXPO 2026

Elegir vivienda no se trata únicamente de encontrar el apartamento adecuado. También significa imaginar cómo quiere vivir, aprovechar cada espacio y construir un entorno que refleje su personalidad y sus proyectos.

Por eso, VIVE EXPO 2026 lo invita, y le recomienda, a pensar más allá de la compra: desde planear su primera vivienda hasta visualizar cómo transformar cada rincón en un lugar funcional, acogedor y hecho a su medida.

De esta manera, si está pensando en comprar, cambiar de vivienda o invertir en finca raíz, esta es una oportunidad para conocer diferentes opciones y resolver sus dudas.

En dónde se realizará el VIVE EXPO 2026? Fecha y cómo asistir

VIVE EXPO 2026 se realizará este 23 de octubre y se extenderá hasta el próximo domingo 25.

Se hará en el ya conocido centro comercial Gran Estación de Bogotá y la entrada, además, será libre.

VIVE EXPO 2026 y Caracol Radio, una invitación para encontrar su próximo hogar y dar el siguiente paso hacia el futuro que imagina.