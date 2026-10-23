57 víctimas del conflicto armado en Boyacá recibieron indemnizaciones por más de $1.211 millones

Los beneficiarios recibieron orientación para invertir los recursos según sus necesidades y proyectos de vida.

Tunja

Un total de 57 víctimas del conflicto armado en Boyacá recibieron cartas de indemnización por $1.211 millones, durante una jornada realizada por la Unidad para las Víctimas en Tunja. La entrega benefició a personas de 20 municipios del departamento y busca contribuir a la reconstrucción de sus proyectos de vida y al bienestar de sus familias.

La directora general de la Unidad para las Víctimas, Jensy Johana Osorio Porras, destacó la importancia de esta medida de reparación y señaló que, aunque los recursos económicos no pueden borrar las experiencias vividas, se espera que contribuyan al bienestar de los beneficiarios y al fortalecimiento de sus proyectos personales y familiares.

Durante la jornada, los beneficiarios recibieron orientación para tomar decisiones informadas sobre el uso de la indemnización y conocer alternativas de inversión, entre ellas, el desarrollo de proyectos productivos. La entidad explicó que cada persona puede destinar los recursos de acuerdo con sus necesidades, prioridades y metas.

Las víctimas beneficiadas proceden de Chiquinquirá, Chinavita, Aquitania, Cubará, Duitama, Gámeza, Garagoa, Labranzagrande, Miraflores, Páez, Paila, Pajarito, Puerto Boyacá, Ramiriquí, San Luis de Gaceno, Santana, Sogamoso, Tipacoque, Tunja y Villa de Leyva.

La indemnización administrativa hace parte de las medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado y busca reconocer los daños sufridos, además de contribuir a la recuperación de sus condiciones de vida y al cumplimiento de sus proyectos personales y familiares.