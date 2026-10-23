Estudiantes de Antioquia podrán certificar gratis su nivel de inglés y participar por becas de forma. Foto: Gobernación de Antioquia.

Medellín, Antioquia

Los estudiantes de los grados 9.º, 10.º y 11.º de las instituciones educativas de los municipios no certificados de Antioquia podrán evaluar gratuitamente su nivel de inglés mediante la estrategia Antioquia First for Schools. Una iniciativa apoyada por la Gobernación que busca establecer la primera línea base departamental de bilingüismo.

La prueba diagnóstica permitirá conocer las competencias actuales de los estudiantes en este idioma, con resultados medidos según los estándares del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Además, facilitará la identificación de oportunidades para fortalecer sus habilidades y continuar su proceso de aprendizaje.

Los estudiantes interesados podrán realizar la evaluación hasta el próximo 20 de noviembre de 2026, a través del portal web de la secretaría de educación de la Gobernación de Antioquia. Como incentivo, quienes presenten la prueba diagnóstica podrán participar en el sorteo de 1.000 cupos para estudiar inglés durante tres meses en Efekta, una plataforma de aprendizaje desarrollada por Education First (EF).

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Una apuesta por el bilingüismo en Antioquia

Con los resultados de las evaluaciones, la Secretaría de Educación de Antioquia podrá identificar el nivel de inglés de los estudiantes del departamento y orientar acciones estratégicas para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de una segunda lengua.

La iniciativa se suma a otros programas de formación impulsados por la Gobernación, como Inglés para el Trabajo, que durante 2026 beneficia gratuitamente a 2.976 personas de diferentes subregiones de Antioquia, a través de la Dirección de Internacionalización.

Con Antioquia First for Schools, el departamento busca contar con información sobre las competencias lingüísticas de sus estudiantes y promover nuevas oportunidades de formación que contribuyan a su desarrollo académico y laboral.