Antioquia propone incluir el regreso del ferrocarril, vías estratégicas y autonomía fiscal

Medellín, Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián, presentó las prioridades del departamento para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. Estas propuestas están orientadas a fortalecer la infraestructura, mejorar la seguridad, ampliar la autonomía fiscal de las regiones y atender los desafíos financieros del sistema de salud.

Entre las principales iniciativas se encuentra la recuperación del transporte ferroviario, con el proyecto del tren Bello-Puerto Berrío y la gestión de recursos para la cofinanciación del corredor de carga Barbosa-Puerto Berrío. En materia de infraestructura vial, Antioquia propuso reformar la Ley de Concesiones para permitir contratos con periodos de 45 o 50 años.

En seguridad, el departamento insistió en incorporar el Plan Cazador Antioquia, una estrategia que plantea conformar un grupo élite interinstitucional con capacidades militares, policiales y judiciales para perseguir y capturar objetivos de alto valor.

Salud y oportunidades económicas para las mujeres

Frente a la situación financiera del sistema de salud, el gobernador planteó analizar las deudas existentes para financiar el déficit de las EPS y crear un registro único nacional en línea de la facturación del sector, con el fin de mejorar el seguimiento de las obligaciones y los recursos.

La agenda también contempla medidas para fortalecer la autonomía económica de las mujeres, entre ellas un sistema de cuidado que permita a las familias disponer de más tiempo para trabajar, emprender y atender su bienestar.

A estas iniciativas se suman propuestas de vivienda para madres cabeza de hogar y atención integral durante los primeros mil días de vida de los niños y niñas. El mandatario reiteró que las mujeres deben ocupar un lugar central en las políticas sociales, al considerar que su bienestar y sus oportunidades económicas.

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Con esta agenda, Antioquia busca que el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 incorpore proyectos estratégicos y reformas que fortalezcan las capacidades de las regiones, mejoren la financiación territorial y permitan avanzar en soluciones concretas para los antioqueños.