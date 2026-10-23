¿Cuáles son las actividades que están complementando la educación escolar y potenciando a los niños?

Más allá de ofrecer alternativas para ocupar el tiempo después de la jornada escolar, las clases extracurriculares se consolidan como una tendencia en las instituciones educativas colombianas, pues contribuyen al desarrollo de habilidades duras y blandas, así como al bienestar emocional de los estudiantes.

Una investigación publicada en el International Journal of STEM Education, que evaluó a 1.599 estudiantes de 158 programas extracurriculares STEM en Estados Unidos, encontró que entre el 65% y el 85% de los participantes reportó avances en aspectos como el interés por las ciencias, el conocimiento de carreras relacionadas con estas disciplinas y el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico y la perseverancia.

Valentina Roldán, coordinadora de Servicios Complementarios del Vermont School Medellín, asegura que estas experiencias no reemplazan los contenidos académicos. Su valor estratégico radica en ofrecer escenarios prácticos que permitan a los estudiantes explorar sus intereses, poner a prueba sus capacidades y desarrollar competencias que difícilmente se adquieren exclusivamente mediante la explicación teórica.

“Por ejemplo, a través de nuestro programa After School, les ofrecemos a los estudiantes una variedad de alternativas, como robótica; actividades deportivas, como BMX, porrismo, taekwondo, fútbol, baloncesto y voleibol; y otras relacionadas con la música y las artes, con las que le apostamos al desarrollo de habilidades blandas y a su bienestar emocional”, destaca Roldán.

Adicionalmente, como parte de sus experiencias formativas internacionales, el Vermont School de Medellín llevó a un grupo de estudiantes a España para entrenar con el Real Madrid y los técnicos de sus divisiones inferiores, así como para asistir a un partido de Liga. Con esta iniciativa, el colegio buscó ampliar la visión cultural y deportiva de los participantes, acercándolos a metodologías de formación de alto rendimiento.

El desafío para las instituciones educativas es evitar que estas competencias se queden en declaraciones generales. Para evaluar su evolución, los programas pueden establecer objetivos de aprendizaje, observar la participación, documentar los proyectos y recoger las percepciones de estudiantes, docentes y familias.

Uno de los impactos menos visibles, pero potencialmente más significativos, de los programas extracurriculares estructurados puede estar relacionado con el bienestar emocional. Estos espacios ofrecen oportunidades para aprender a gestionar la frustración, asumir el error como parte del proceso y desarrollar habilidades en entornos donde equivocarse forma parte del aprendizaje.

La Office of Children’s Mental Health de Wisconsin destacó en una investigación que los deportes, los clubes y otras actividades organizadas favorecen la salud mental y el sentido de pertenencia.

Roldán subraya que la integración familiar es clave en estas actividades para validar el avance formativo de los estudiantes. “El propósito es que los estudiantes puedan soñar en grande, conocer nuevas posibilidades y desarrollar las herramientas para convertir sus intereses en experiencias significativas”, puntualiza la coordinadora