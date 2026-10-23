Coworking, mascotas y bicicletas: lo que hoy pide el comprador de vivienda

Hace unos años, las zonas comunes de un conjunto se resumían en una portería, un salón social y un parque. Hoy, en los proyectos nuevos de Bogotá se repiten otros espacios: coworking, estaciones para lavar mascotas, bicicleteros, parqueaderos para vehículos eléctricos, social kitchen y home cinema. La muestra se ve en los proyectos que se presentan en VIVE EXPO, el gran evento inmobiliario y de inversión de Caracol Radio, del 23 al 25 de octubre en Gran Estación.

Trabajar sin salir del edificio

El coworking es probablemente la amenidad que más se repite. Responde al trabajo remoto o híbrido: un espacio para reuniones o jornadas de trabajo sin necesidad de convertir la sala en oficina. Algunos proyectos suman salas de reuniones y apartamentos con áreas flexibles que pueden funcionar como home office.

Las mascotas, parte de la familia

Zonas pet, parques para mascotas y pet shower o pet spa son cada vez más comunes. Para quien tiene mascota, no es un detalle: define qué proyectos considera y cuánto tiempo pasa en espacios compartidos.

Moverse distinto

Los bicicleteros, los talleres de bicicletas y los parqueaderos con carga para vehículos eléctricos reflejan un cambio en la movilidad. En varios proyectos se ofrecen cupos de bicicleta por apartamento y cercanía a estaciones de TransMilenio, algo que pesa tanto como la distancia en kilómetros.

Sostenibilidad con sello

Cada vez más proyectos buscan certificaciones que miden el desempeño ambiental de la construcción. Estas son tres que aparecen en la oferta de vivienda:

Certificación Qué mide Quién la otorga EDGE Ahorros en energía, agua y energía incorporada en los materiales. Exige un mínimo de ahorro frente a una construcción convencional. IFC, miembro del Grupo Banco Mundial. LEED Desempeño ambiental del edificio, con niveles como Certified, Silver, Gold y Platinum. U.S. Green Building Council. CASA Colombia Sostenibilidad en vivienda: ahorro de agua y energía y eficiencia de los materiales. Consejo Colombiano de Construcción Sostenible.

Un dato útil: algunos proyectos tienen precertificación basada en el diseño y otros, certificación final, tras la construcción. Vale la pena preguntar en qué etapa está cada uno.

El otro lado: costos de administración

Más amenidades suelen significar mayores costos de operación y administración. Antes de decidir, conviene preguntar cuál es el valor estimado de la administración y qué zonas comunes se usarán realmente. La mejor amenidad es la que se aprovecha.

Para visitar VIVE EXPO 2026

Cuándo: viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre.

Dónde: Centro Comercial Gran Estación, primer piso (Avenida El Dorado n.º 62-47, puerta 1, Bogotá.

Entrada: libre

VIVE EXPO 2026: Proyectos y sueños que se hacen realidad