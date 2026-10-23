Defensoría alerta por ataques con drones y desplazamientos forzados en el Catatumbo

La Defensoría del Pueblo alertó sobre el deterioro de la situación humanitaria en la región del Catatumbo, Norte de Santander, tras nuevos ataques con drones y desplazamientos forzados registrados el miércoles 21 de octubre en los municipios de El Tarra y San Calixto.

Según la entidad, ese día se registraron tres detonaciones con explosivos dirigidos mediante drones en el sector de Villa Esperanza y la vereda El Llano, en El Tarra. Las personas afectadas, entre ellas una adolescente, reciben atención.

La situación también provocó el desplazamiento de más de 50 núcleos familiares hacia El Tarra. De acuerdo con las cifras de la Defensoría, durante 2026 han llegado a este municipio 1.447 personas, correspondientes a 611 familias desplazadas por la violencia.

En San Calixto, los ataques con drones ocasionaron el desplazamiento de cerca de 200 familias, alrededor de 600 personas. De ellas, 10 familias llegaron al casco urbano, mientras que una niña herida recibe atención médica en Ocaña.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades fortalecer las medidas de protección para la población civil y garantizar una respuesta humanitaria oportuna a las comunidades afectadas.

La entidad reiteró la necesidad de atender a las familias desplazadas y prevenir nuevas vulneraciones de derechos humanos en una región que continúa enfrentando graves afectaciones por la violencia armada