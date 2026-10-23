Esposa de Lara aseguró que lo sacaron del Gobierno por no nombrar una viceministra a Carlos Suárez

María José Valenzuela, esposa de Rodrigo Lara, aseguró que su esposo fue retirado del cargo de ministro del Interior porque “no le siguió la cuerda a Carlos Suárez”. Niega que sea para aspirar a la Alcaldía de Bogotá.

Asimismo, afirmó que todo se trató de “una persecución orquestada”.

“Se fue porque no le quiso nombrar una viceministra a Carlos Suárez, que es el poder detrás del trono. Y ahí empezó toda la persecución”, dijo la esposa del exministro Rodrigo Lara.

Noticia en desarrollo.