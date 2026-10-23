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23 oct 2026 Actualizado 15:57

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Política

Esposa de Lara aseguró que lo sacaron del Gobierno por no nombrar una viceministra a Carlos Suárez

María José Valenzuela, esposa de Rodrigo Lara, negó que el exministro vaya a aspirar a la Alcaldía de Bogotá.

Rodrigo Lara y su esposa María José Valenzuela. Foto: Ig Rodrigo Lara

Rodrigo Lara y su esposa María José Valenzuela. Foto: Ig Rodrigo Lara

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María José Valenzuela, esposa de Rodrigo Lara, aseguró que su esposo fue retirado del cargo de ministro del Interior porque “no le siguió la cuerda a Carlos Suárez”. Niega que sea para aspirar a la Alcaldía de Bogotá.

Asimismo, afirmó que todo se trató de “una persecución orquestada”.

“Se fue porque no le quiso nombrar una viceministra a Carlos Suárez, que es el poder detrás del trono. Y ahí empezó toda la persecución”, dijo la esposa del exministro Rodrigo Lara.

Noticia en desarrollo.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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