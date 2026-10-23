Casa Fest llega a Vive Expo con oportunidades para que más colombianos accedan a vivienda propia

Colombia

En el marco de Vive Expo, Amarilo presenta Casa Fest, una iniciativa que busca acercar a más colombianos al sueño de tener vivienda propia a través de una amplia oferta de proyectos, beneficios especiales y acompañamiento experto durante todo el proceso de compra.

Con más de 150 proyectos activos en diferentes regiones del país, Amarilo llega a la feria con alternativas para distintos perfiles de compradores, desde quienes buscan adquirir su primera vivienda hasta quienes desean invertir o mejorar su calidad de vida con un nuevo hogar.

Durante el evento, los visitantes podrán conocer proyectos de entrega inmediata y sobre planos, acceder a asesoría personalizada, explorar diferentes opciones de financiación y aprovechar beneficios exclusivos, entre ellos cuotas iniciales desde $3 millones y bonos de descuento que facilitan el cierre del negocio.

“La vivienda continúa siendo uno de los principales proyectos de vida de los colombianos. Con Casa Fest queremos brindar oportunidades reales para que más familias puedan dar ese paso y encontrar una alternativa que se ajuste a sus necesidades, expectativas y capacidad de inversión”, señaló Amarilo.

A través de esta iniciativa, la compañía busca facilitar el acceso a información clara y acompañamiento especializado, permitiendo que los asistentes conozcan de primera mano las distintas opciones disponibles y tomen decisiones informadas sobre la compra de vivienda.

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La participación de Amarilo en Vive Expo es un reflejo de su compromiso de seguir impulsando el acceso a vivienda formal en el país, contribuyendo al bienestar de las familias, al desarrollo sostenible de las ciudades y a la dinamización del sector constructor.

Durante toda la feria, los asistentes podrán acercarse al stand de Amarilo para conocer proyectos ubicados en diferentes regiones de Colombia, resolver inquietudes sobre financiación y descubrir alternativas que les permitan hacer realidad el sueño de tener vivienda propia.

* Aplican términos y condiciones.