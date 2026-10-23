“Colombia no es refugio de criminales”: De la Espriella tras extradición de alias ‘Mocho Olmedo’

A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió este viernes a la extradición de varios señalados narcotraficantes. En su mensaje hizo énfasis en el caso de alias “Mocho Olmedo”, cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc.

“¡Colombia no es refugio de criminales! Nuestra Policía Nacional entregó en extradición a Estados Unidos a siete colombianos requeridos por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y fraude transnacional", señaló el jefe de Estado.

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De la Espriella también se refirió al caso de alias “Cholo Banano”, a quien identificó como uno de los principales financiadores del Clan del Golfo. A estos dos casos se sumó el de alias ‘Chocó’ o ‘Ñato’, vinculado a la organización criminal Tren de Aragua.

“Que les quede claro a los narcotraficantes, narcoterroristas, lavadores de activos y demás estructuras criminales. No importa dónde delincan, cuánto poder crean tener ni dónde pretendan esconderse. Los vamos a perseguir sin descanso, a golpear sus finanzas y a ponerlos a disposición de la justicia, dentro y fuera de Colombia.

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En el mismo trino, el presidente Abelardo de la Espriella concluyó con una frase que ya ha lanzado en otros escenarios: “¡En la Patria Milagro no hay escondite para los criminales ni impunidad para quienes siembran el terror!“.